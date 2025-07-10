НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 июля 2025, 14:30
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Убыточный бизнес Аниты Цой по производству элитных консервов задолжал налоговой 264 тысячи рублей

Фирма Аниты Цой по производству консервов должна ФНС 264 тысячи 521 рубль.
Убыточный бизнес Аниты Цой по производству элитных консервов задолжал налоговой 264 тысячи рублей

© Starface.ru

Фирма певицы Аниты Цой задолжала налогов 264 тысячи 521 рубль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «Фудстар», попавшая в реестр должников ФНС РФ, была открыта исполнительницей в апреле 2024 года. Бизнес звезды специализируется на производстве консервов по авторским рецептам.

Предприятие певицы уже попадало в СМИ. В этом году Федеральная налоговая служба России заблокировала счета фирмы из-за отсутствия налоговой декларации.

Также сообщается, что в 2024 году расходы компании превысили доходы на целых 3,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы. Сумма долга не уточняется. Утверждается, что в 2023 году актриса была признана банкротом. Арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества актрисы.

Также сообщалось, что уехавшая из России спортсменка Елена Исинбаева ликвидировала задолженность в 1,5 миллиона рублей перед налоговой службой.