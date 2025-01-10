НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 января 2025, 10:38
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«В руках этого мужчины чувствую себя уверенно»: Волочкова впервые показала нового бойфренда

Балерина Анастасия Волочкова впервые показала нового бойфренда на Мальдивах.
«В руках этого мужчины чувствую себя уверенно»: Волочкова впервые показала нового бойфренда

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новой фотографией с Мальдив, на которой впервые показала бойфренда. Личность избранника танцовщица все еще скрывает.

Как и всегда, начало года Волочкова решила проводить в тепле. Сама она смеется, что острова уже стали ее «дачей» за 25 лет. Впрочем, они ей не наскучили, так как каждый раз она летит с туда с разными спутниками. В этом отпуске ее сопровождают подруга, а также таинственный мужчина.

Еще в декабре Анастасия заинтриговала поклонников, что ее сердце вновь несвободно, но подробностями не поделилась. И вот на Мальдивах балерина решила немного приоткрыть завесу тайны. На новом фото она позировала на руках у неизвестного мужчины. Предположительно, это именно возлюбленный артистки.

«В руках этого мужчины чувствую себя уверенно»: Волочкова впервые показала нового бойфренда

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте», - подписала кадр Волочкова.

Теперь фанаты ждут, когда бойфренд Анастасии покажет свое лицо.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, чем питается в отпуске на Мальдивах.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Анастасия Волочкова
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