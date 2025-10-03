В РПЦ проверят высказывание телеведущего Бориса Корчевникова о роли СССР в ВОВ. Об этом сообщает Telegram-канал Кровавая барыня.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила обращение патриарху Кириллу после высказывания директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова. В документе указано, что 26 сентября в своем посте Борис «фактически приравнял деятельность руководства СССР в годы Великой Отечественной войны к деятельности германской национал-социалистической партии, а идеологию Коммунистической партии СССР к идеологии фашизма».

Останина отметила, что ВОВ была выиграна советским народом под руководством коммунистической партии. Депутат считает недопустимыми действия публичных лиц, которые «вносят смуту в жизнь российского общества», и отмечает, что слова Корчевникова являются «содействием политике враждебных России сил».

Также Останина подчеркнула, что деятельность телеведущего противоречит официальной позиции РПЦ, которая всегда выступала за народное единство и сохранение исторической памяти. Она попросила патриарха Кирилла пояснить, совпадает ли высказывание главы телеканала «Спас» с убеждениями РПЦ.

На данный момент Корчевников не комментировал инцидент.

