«Дорога в ад целой страны»: Борис Корчевников сорвался при виде карт Таро в книжном магазине

Директор канала «Спас» Борис Корчевников сорвался, увидев карты Таро в книжном магазине Москвы. Он назвал это «дорогой в ад».

Своим мнением ведущий поделился в Telegram-канале. Корчевников не стеснялся в выражениях.

«Так выглядит ясное осатанение народа. Массовое вбесовление людей. Широкая дорога в ад. Целой страны», - написал ведущий.

Корчевников отметил, что каждый четвертый в России верит в эффективность эзотерики, а спрос и цены на услуги гадалок за год сильно вырос. Он уверен, что общение с экстрасенсами и колдунами – это уже отношение с бесами, которые всегда врут, подчиняют себе и убивают.

Корчевников считает, что если явление не остановить, это приведет «к целым поколениям людей, в которых поселятся легионы бесов». И эти бесы приведут к росту числа болезней, разводов, абортов, ссор, уверен ведущий.

Он призвал ограничить сатанизм и запретить не как мошенничество, а как деструктив, разрушающий психику и жизнь.

Ранее сообщалось, что на Корчевникова планировалось покушение.