«С моими деньгами не примет»: певица Вика Цыганова высказалась о планах уйти в монастырь

Певица Вика Цыганова высказалась о планах уйти в монастырь. Артистка уверена, что в данный момент ее не примут по причине высокого достатка.

Комментарий исполнительницы приводит издание «Абзац».

«Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту», - сказала Цыганова.

Певица поделилась, что еще собирается работать. Она назвала свою деятельность «благим делом».

Ранее певица посоветовала блогеру Насте Ивлеевой обратиться к Богу. Поводом к этому стала публикация знаменитости в мокром платье. Цыганова отмечала, что каждый человек «придет на суд Божий» и за пороки придется отвечать. Певица уверена: Ивлеевой надо «открыть сердце для Бога», так как «лучше этого нет». Однако желание должно быть искренним, «а не для публики».