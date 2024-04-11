В РПЦ отреагировали на попытки «реабилитировать» Киркорова и Моргенштерна*

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что предпринимаются попытки «реабилитировать» Инстасамку, Филиппа Киркорова и Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ), но подлинную репутацию приобрести не получится. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видим попытки реабилитировать с помощью благотворительности таких людей как Инстасамка, Моргенштерн*, Киркоров. Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни», - констатировал Лукьянов.

Председатель РПЦ уточнил, что благотворительные акции, которые выставляются на публику, не означают отказ от пропаганды антиценностей и размывания моральных норм. Он также отметил, что крайне странно поддерживать и продвигать антиценности и безнравственные образы в Год семьи.

«Доброе имя нельзя "выкупить" у общества, его можно только восстановить, вернув свой образ жизни в человечное и нравственное русло», - заключил он.

Ранее Филипп Киркоров назвал певицу Аллу Пугачеву бабушкой в эфире шоу «Звезды».

Также сообщалось, что бывший ресторан рэпера Моргенштерна в Москве задолжал 1,5 миллиона рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)