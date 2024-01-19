В Ростове разобраны самые дорогие билеты на SHAMAN за два месяца до концерта

Самые дорогие билеты на SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «Страсти») раскупили за два месяца до концерта в Ростовской области. Об этом сообщает портал RO.TODAY.

Певец планирует выступить 2 и 3 апреля в Ростове-на-Дону, а 6 апреля — в Таганроге. При этом остались лишь единичные предложения самых дорогих билетов на концерт в середине зала и у сцены. Их стоимость достигает 8−9 тысяч рублей.

Распроданы и самые дешевые билеты по 2 800 рублей. По самой низкой цене еще можно взять пару места на одном из балконов на концерт, который пройдет 3 апреля.

Всего за два месяца до концертов в Ростове разобрали более 60% билетов, а в Таганроге их уже практически не осталось.

Ранее певица Ольга Зарубина объяснила, почему российские звезды недолюбливают певца SHAMAN.