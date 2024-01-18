Почему российские звезды недолюбливают певца SHAMAN: вот в чем причина

Молодой певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «Страсти») сейчас находится на пике популярности в России. При этом не всем коллегам по шоу-бизнесу он нравится. Певица Ольга Зарубина объяснила, почему некоторые звезды не принимают артиста.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» объяснила, что звезды недолюбливают талантливых людей, которые имеют сильный и красивый вокал. И причина этому — зависть.

«Элементарная зависть со стороны артистов. Они думают: "Почему я так не могу?". Не можешь, потому что нет данных! Звезды редко рождаются. Называть себя "королями" и "примадоннами" могут многие. Но дар — он от Всевышнего», — цитирует Зарубину mk.ru.

Зарубина считает SHAMANа «очень ярким по вокалу исполнителем» В то время, как наши артисты предпочитают петь старомодной эстрадной манерой, которая ближе академическому звукоизвлечению. Однако Ярослав, говорит она, выступает со своей фирменной подачей.

Таких людей, по мнению Зарубиной, не любят и боятся.

«Вместо того, чтобы помогать им и продвигать вперед, у нас их давят и топят. Это есть и всегда было», — заключила певица.

Напомним, SHAMAN провел более 40 часов под землей во время съемок клипа на песню «Живой».