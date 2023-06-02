В Россию путь закрыт: суд отказался снимать с Максима Галкина* статус иноагента

Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) уже больше года не живет в России и строит карьеру за границей. Из-за антиправительственных высказываний он был включен в реестр иногентов и потерял поддержку многих коллег и поклонников. Однако шоумена это совершенно не волновало. До недавнего времени. В мае же этого года артист шокировал публику заявлением, что собирается бороться, чтобы с него сняли «черную метку». Он обратился с заявлением в суд, но в итоге проиграл дело.

Как стало известно сегодня, 2 июня, Максиму Галкину* было отказано в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщили в агентстве ТАСС. На заседании ожидаемо присутствовал не сам телеведущий, а его представитель. Он заявил, что юморист не является политическим деятелем, а статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации. Также было отмечено, что все высказывания мужа Пугачевой являются сатирой, и он выражает лишь личное мнение. Да и его концерты за рубежом не могут считаться поддержкой иностранных источников.

Ответчик отказался соглашаться со словами представителя Галкина*. По мнению Минюста, все, что артист говорил на своих выступлениях, вполне являются участием в политической деятельности. Кроме того, юморист находится под иносранным влиянием. На заседании были показаны некоторые фрагменты из зарубежных шоу супруга Примадонны, которые являлись доказательствами позиции Галкина*. После этого было принято решено не исключать его из реестра.

Напомним, что перед судом комик активно пытался удалять из Сети все видео со своими антироссийскими высказываниями. Но это не принесло должного результата.