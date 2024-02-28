Взлеты и падения Татьяны Васильевой: как сложилась судьба актрисы

2 брака и громкие романы Татьяны Васильевой

Первым мужем Татьяны стал Анатолий Васильев, с которым она познакомилась в начале карьеры. По воспоминаниям актрисы, Анатолий покорил ее интеллектом и умением красиво ухаживать. В 1973 году актеры сыграли свадьбу, и Татьяна взяла фамилию мужа. Однако их брак не был счастливым.

Сначала Васильева закрутила роман с Валентином Плучеком. Затем, во время репетиции спектакля «Обыкновенное чудо», она влюбилась в Михаила Державина. Васильев знал об интрижках жены, но не стал разбираться с конкурентами по-мужски. Спустя время Анатолий объяснил это отсутствием сильных чувств к супруге.

В архивных интервью Васильева рассказывала, что в первом браке все домашние обязанности легли на нее. По словам Татьяны, пока она усердно работала, муж лежал на диване.

Брак Татьяны и Анатолия не спасло даже рождение сына Филиппа. В 1983 году актеры развелись, а Татьяна начала отношения с Григорием Мартиросяном, который впоследствии стал ее вторым мужем.

Татьяна и Григорий были партнерами по спектаклю «Гнездо глухаря». Появление Мартиросяна в Театре Сатиры произвело на нее сильное впечатление. Он был молод, красив. Своей харизмой Григорий влюбил в себя многих актрис, в том числе и Васильеву.

Их отношения развивались ярко и стремительно. Спустя несколько месяцев после развода Татьяна вновь вышла замуж. Сперва их брак казался счастливым. Однако, будучи беременной, Васильева узнала о неверности Мартиросяна. Ей позвонила незнакомка и подробно рассказала об изменах Григория.

Кроме того, в их отношениях было и насилие. Актер ревновал супругу и поднимал на нее руку. Как выяснилось, у Григория был весомый повод для ревности. Татьяна не скрывала, что во время брака была увлечена женатым бизнесменом Арифом Алекперовым. По словам актрисы, бизнесмен был щедр на подарки и красиво ухаживал. Спустя годы Васильева заявила, что жалеет о несостоявшемся браке с Алекперовым.

Несмотря на общую дочь Елизавету, Татьяна и Григорий не сумели спасти брак: актер начал избивать не только жену, но и ее сына. В 1995 году Васильева и Мартиросян со скандалом развелись.

«Я выгнала мужа. Сначала он бил меня, потом добрался до сына. Я прекрасно понимала, что мужчина не может любить чужого ребенка. Я согласна с тем, что с мальчиками нужно быть построже, но не чужому отцу», — цитирует StarHit архивное интервью знаменитости.

После развода в судьбе Татьяны было множество ярких романов. В их число входят отношения с Никасом Сафроновым. Однако их интрижка, возникшая в конце 90-х, не привела ни к чему серьезному. Актриса отмечала, что художник был инфантильным и наивным. Кроме того, у нее возникали сомнения в искренности его чувств.

Васильева так и не смогла обрести женское счастье. На данный момент она живет одна и отдает всю себя творчеству.

«Вообще не представляю своей жизни с мужем. Не дай Боже!» — писала актриса в личном блоге.

Скандал в семье Татьяны Васильевой

Проблемы во взаимоотношениях у Васильевой возникали не только с экс-супругами, но и, например, с невесткой. Известно, что у актрисы есть двое взрослых детей - Филипп (от брака с актером Анатолием Васильевым) и Елизавета (от брака с артистом Георгием Мартиросяном). На протяжении долгого времени знаменитости не удавалось наладить отношения с Анастасией Бегуновой, бывшей женой своего единственного наследника.

Конфликт произошел после того, как актриса лишила внуков части трехкомнатной московской квартиры. В ответ невестка запретила ей встречаться с внуками. А через некоторое время Анастасия и вовсе увезла сыновей с собой в Германию, расставшись с сыном Васильевой. Позднее девушка требовала купить ей и детям квартиру в столице, поскольку у нее не было своего жилья, признавалась артистка в программе «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым.

В итоге артистка вместо публичного выяснения отношений и судов с родней решила купить внукам по квартире. За две жилплощади в центре города она отдала порядка 30 млн рублей. По словам актрисы, она приняла верное решение, поскольку теперь может в любое время видеться с любимыми мальчиками.

Татьяна Васильева сегодня: проекты и сериалы с участием актрисы

Сейчас 76-летняя актриса продолжает активно работать. Причиной ярого трудоголизма звезды служит необходимость содержать своих давно выросших детей, создавших собственные семьи.

«Я не полностью содержу, сейчас уже не так, как раньше. Детей много, внуков много, им никто не поможет! У них нет денег. Дети что-то пробуют, но не все получается, не все так просто. Я это делаю, потому что я не могу этого не делать», — признавалась Васильева в шоу «Звезды сошлись».

Тем не менее за минувший год с участием актрисы вышел лишь один кинопроект. В сериале «Загадай любовь» режиссера Ольги Акатьевой актриса исполнила роль директора Риммы Калистратовой.

Некогда востребованная артистка в настоящий момент не может похвастаться большим количеством работы в кино и театре, вследствие чего вынуждена ради сохранения медийности посещать различные ток-шоу. Упоминания актрисы в СМИ в последнее время и вовсе стали связаны лишь со скандалами прошлых лет, а также регулярными проблемами звезды со здоровьем.