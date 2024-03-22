В российском городе отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры*

В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей каверы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) и Арбениной. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на мэрию города.

По данным источника, представители городской Ассоциации волонтеров СВО и организации «Рубеж» попросили отменить выступления с песнями авторов, которые, по их словам, «в открытую осуждают специальную военную операцию и поддерживают Вооруженные силы Украины». Они также призвали обратить внимание на организаторов концерта.

Планировалось, что выступление кавер-группы должно было состояться 6 апреля в одном из баров города. Однако владелец заведения принял решение отменить мероприятие после консультации с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска.

Ранее мы писали о том, что Земфира* подала жалобу на отказ снять с нее статус иноагента. В кассационном суде заявили, что у них зарегистрирована кассационная жалоба по делу. Напомним, что Минюст РФ включил певицу в реестр иноагентов в феврале минувшего года. Позднее Замоскворецкий районный суд Москвы признал это решение законным.

*(признана иноагентом на территории РФ)