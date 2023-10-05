В российских онлайн-кинотеатрах появятся мыльные оперы из 90-х годов

В российских онлайн-кинотеатрах могут появиться знаменитые мексиканские и бразильские сериалы, которые были популярны в России более 20 лет назад.

Как сообщили газете «Известия» представители индустрии, в скором времени зрители вновь смогут увидеть культовые многосерийные фильмы «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария» и «Клон». Кроме того, также планируется показ современных латиноамериканских мыльных опер. В настоящее время ведутся переговоры по приобретению прав для показа на всех основных платформах.

Представители онлайн-кинотеатра Start назвали мексиканские, бразильские и аргентинские сериалы «пионерами жанра мыльных опер на отечественном телевидении» и не исключили их появления в эфире. Гендиректор Wink также подтвердил заинтересованность в латиноамериканских проектах. В Kion сообщили, что уже транслируют сериалы «Медики, линия жизни» и «Любовь вне закона». Ранее мы писали, что сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским запретили в России. Картина была снята с фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» из-за отсутствия прокатного удостоверения.