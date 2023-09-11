В России отказались выпускать сериал с участием Данилы Козловского

Сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским запретили в России, об этом сообщает ТАСС.

Данила Козловский не только сыграл главную роль в этом сериале, но и стал продюсером. По сюжету сериала, каждый посетитель бара может сделать один звонок умершему родственнику, но после этого придется сыграть в русскую рулетку. Параллельно с этим, следователь Андрей Морозов ищет таинственный бар, который убивает своих посетителей.

Сериал был снят с фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" по причине того, что картине не выдали прокатное удостоверение. Соответственно, к показу на широких экранах сериал не допущен.

"Проекту не дали прокатное удостоверение, мы ждали до последнего", - сказал представитель пресс-службы фестиваля.

Брат Данилы Козловского и по совместительству его пресс-секретарь рассказал журналистам, что ничего не знает о выдаче прокатного удостоверения сериалу.

Напомним, Козловский уехал из России в 2023 году. Это случилось после взаимных претензий со стороны актера и активиста Виталия Бородина, который обращался в прокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее мы писали о том, что актриса Оксана Акиньшина, с которой, вероятно, встречается Козловский, покинула Россию вместе с детьми.