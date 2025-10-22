В России заморозили пенсию певицы Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева больше не получает пенсию в России. Об этом рассказали Kp.ru в консульстве. По данным источников, выплаты были заморожены после того, как артистка уехала из страны.

Несколько недель назад появилась информация, что Алла Борисовна, проживающая с семьей за границей, продолжает получать пенсию. Причем ежемесячно ей начислялось минимум 67 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, с 2022 года переводы прекратились.

«Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за пределами России, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности», - заявили в консульстве.

Чтобы разморозить пенсию, Пугачевой необходимо приехать в Россию и обратиться в пенсионный фонд или же записаться на прием к российскому консулу. Так она сможет подтвердить, что жива. В ином случае деньги не будут перечислять на ее счет.

Ранее Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования.