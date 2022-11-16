В России заменят Аллу Пугачеву переодетыми мужчинами в париках: «Из зала все равно непонятно»

Несколько недель назад Алла Пугачева уехала из России, выставив на продажу знаменитый замок и назвав россиян «холопами и рабами». Сейчас Примадонна находится в Израиле и ведет светский образ жизни, посещая концерты и встречаясь с другими звездами-эмигрантами. Однако в России не сильно грустят по отсутствию певицы и уже ищут ей замену.

В преддверии новогодних праздников многие задались вопросом: как теперь голубые огоньки и без Примадонны? Решение нашлось довольно быстро. Оказалось, что на родине очень много двойников и пародистов, готовых выступать в образе Аллы Борисовны.

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что в последнее время резко возрос спрос на артистов, которые могут сыграть Пугачеву на сцене. В основном такие заказы поступают от организаторов частных вечеринок и корпоративов.

Также Леонид отметил, что всегда считались лучшими двойниками Примадонны именно мужчины. Алла Пугачева даже лично одобрила одного такого артиста. По его словам, из зала порой невозможно отличить пародиста от оригинального певца. Под фонограмму все одинаковые.

Ранее Сергей Зверев признавался, что впал в депрессию из-за отъезда Аллы Борисовны из страны. Он раскрыл тайны их близости, когда артистка еще была не замужем.