В России захотели конфисковать имущество Софии Ротару после тайной продажи квартиры в Крыму

В Генеральную прокуратуру РФ направлено обращение с просьбой проверить имущество 75-летней певицы Софии Ротару на предмет нарушений и выполнения налоговых обязательств. В случае обнаружения нарушений предложено принять «решительные меры» и конфисковать все имущество артистки на российской территории.

Автором обращения стала общественная организация «Ветераны России». Активисты заинтересовались персоной Ротару, узнав, что народная артистка РСФСР начала тайно распродавать имущество в России.

Она избавилась от квартиры в Крыму. Сейчас певица в поисках покупателя отеля в Ялте рядом с Черным морем. За него артистка хочет получить 2,5 млрд рублей. В планах семьи – продажа второй квартиры в Крыму и элитной собственности в Москве.

Активисты попросили проверить, как приобреталось имущество и кто им распоряжался, были ли при этом соблюдены законы и выполнены налоговые обязательства.

«Я считаю, что имущество Софии Ротару в нашей стране должно быть тщательно проверено на наличие нарушений законодательства. В случае обнаружения нарушений мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать всё имущество Софии Ротару на территории России», - сказал изданию «Абзац» глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

Ранее мы писали, что внучка Ротару возмутила общественность своими тратами на жизнь.