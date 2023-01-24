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05:04, 24 января 2023
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София Ротару угодила в скандал из-за внучки, которая «сорит долларами»

Внучка Софии Ротару возмутила общественность своими тратами на жизнь.

София Ротару угодила в скандал из-за внучки, которая «сорит долларами»

Фото: Анастасия Балахнова/ Starface.ru

Народная артистка СССР София Ротару попала в скандал из-за внучки Сони Евдокименко. На девушку обрушилась волна критики, связанная с ее тратами на красивую жизнь.

Девушка учится в США, а отдыхает на дорогих европейских курортах. Недавно она жила на вилле в Италии. На днях девушка отправилась в США бизнес-классом.

Общественность возмущена такими тратами. Многие сочли, что девушка «сорит долларами».

Ротару никак не отреагировала на критику в адрес родственницы. 75-летняя певица давно не появляется в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что Ротару попросила внучку вести себя аккуратно в соцсетях и делать публикации только на английском языке.

Источник фото:Анастасия Балахнова/ Starface.ru
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#София Ротару
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