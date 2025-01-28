Пел на иврите и азербайджанском: Киркоров вышел на одну сцену с Орбакайте

Филипп Киркоров снова выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте. Дочь Примадонны и ее бывший муж спели на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей торжества была организатор мероприятий в поддержку Украины.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, роскошное торжество прошло на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка. Киркоров спел русскоязычные хиты: «Жестокую любовь», «Единственную мою» и другие. Специально для невесты, которая поднялась на сцену, он исполнил композицию «Дива» на иврите и песню на азербайджанском языке.

Среди звезд на сцену также выходила Кристина Орбакайте, спевшая «Я не отдам тебя никому», «Мой мир» и другие хиты.

Среди приглашенных гостей на свадьбе была известная организатор мероприятий Алена Галушко, которая занимается прокатом артистов из стран СНГ в США. Она активно высказывалась против спецоперации на Украине и организовывала благотворительные вечера, на которых выступали американские конгрессмены и знаменитые украинские артисты.

Напомним, в октябре прошлого года Кристина Орбакайте вышла на одну сцену с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае.