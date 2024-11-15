В России призвали признать журналистку Божену Рынску иноагентом

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Минюст и Генпрокуратуру России с просьбой признать журналистику и бывшую светскую обозревательницу Божену Рынску иноагентом. Текст обращения опубликовало издание «Абзац».

Активисты отметили, что уехавшая из РФ журналистка неоднократно оскорбляла россиян. В организации уточнили, что знаменитость называла соотечественников «быдлом», всячески унижала российских детей и желала «погибнуть» работникам СМИ.

Представители «Зова народа» подчеркнули, что ее действия подпадают под статью об экстремизме и «подрывают идею единого народа».

«Мы призываем Вас проверить деятельность Божены Рынску на соответствие российскому законодательству и при необходимости принять меры в соответствии с действующим законодательством, включая признание её иностранным агентом», — сказано в документе.

Напомним, Божена Рынска в сентябре 2022 года рассказала, что решила отказаться от гражданства России. Перед этим она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей. В прошлом году светская обозревательница вместе с дочерью уехала из России в Латвию.

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