«Рвотный рефлекс»: Яна Поплавская высказалась о визите в Россию матери Наташи Королевой

Яна Поплавская заявила, что у нее вызывает рвотный рефлекс приезд Людмилы Порывай в Россию. Об этом она сообщила в шоу «Сорян, это подкаст».

Яна Поплавская пришла в гости на шоу к пранкеру Соряну. В числе вопросов, которые они обсудили, оказался недавний визит в Москву мамы певицы Наташи Королевой. Оказалось, что актриса уже не возмущается прибытием в Россию Людмилы Порывай, теперь звезда «Красной шапочки» испытывает другие эмоции.

«По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. А совесть где?!» — задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате.