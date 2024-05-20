В России предложили запретить музыку спонсирующих ВСУ артистов

Роскомнадзор может изъять из общего доступа музыкальные композиции, которые исполняют поддерживающие Украину артисты. С такой инициативой в ведомство обратились общественники из правозащитной организации «Сорок сороков».

Активисты подчеркнули, что «токсичные» музыканты, спонсирующие ВСУ, до сих пор получают деньги от российских стриминговых сервисов. В предоставленном в Роскомнадзор списке значатся певица Оля Полякова, группа «Пошлая Молли», Наргиз Закирова, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков*(признан иноагентом на территории РФ), Земфира Рамазанова* (признан иноагентом на территории РФ), Егор Бортник*(признан иноагентом на территории РФ) из группы Би-2 и другие.

«На российских платформах и в социальных сетях находятся материалы, произведённые и (или) распространяемые исполнителями, которые озвучивают экстремистские высказывания в отношении русских людей, осуществляют дискредитацию Вооружённых сил России в целях защиты нашей страны в специальной военной операции, оказывают помощь ВСУ», - приводит Абзац текст обращения общественников.

Ранее актер Алексей Огурцов призвал своего коллегу Андрея Смолякова, активно поддерживающего Израиль, зарабатывать деньги в той стране, за которую он так переживает.

*Признаны иностранными агентами на территории России