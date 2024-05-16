«Ему жалко терять связь с Европой»: актеру Андрею Смолякову предложили запретить зарабатывать в России

Актер Алексей Огурцов призвал своего коллегу Андрея Смолякова, активно поддерживающего Израиль, зарабатывать деньги в той стране, за которую он так переживает.

Как пишет Абзац, Смоляков отказался принять участие в акции памяти погибших жителей ДНР, но с большим энтузиазмом снимает ролики в поддержку Израиля и выкладывает их в соцсети.

Как пояснил Огурцов изданию, цель подобных деятелей искусства – оставить для себя возможность сохранить отношения с западными коллегами.

«Все артисты – лицедеи, которые будут играть при любой власти. Главное, чтобы им было комфортно, чтобы им платили деньги. Ему жалко терять связь с Европой, поэтому он вынужден молчать. Но это предательство», - сказал Огурцов.

Он также выразил уверенность, что после победы России Смоляков без тени смущения заявит, что всегда выступал за родную страну.

«Я против того, чтобы такие артисты зарабатывали в России. Пусть зарабатывают в другом месте», – поделился Огурцов, добавив, что предложил Минкульту создать список артистов с указанием их гражданской позиции.

Ранее специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД провели лингвистическое исследование и не нашли нарушений законодательства в высказываниях Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ) об атаках украинских беспилотников по территории России.

*Признана иностранным агентом на территории России