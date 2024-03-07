В России предложили ввести практику публичного покаяния для опорочивших себя звезд

Политконсультант Алена Август призвала ввести практику публичных покаяний для опорочивших себя звезд. По ее мнению, провинившиеся артисты должны заслужить вновь выходить на сцену перед поклонниками. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению эксперта, в настоящее время крайне важно, чтобы все публичные люди четко обозначали свою гражданскую позицию. Алена Август заявила, что многие певцы привыкли, что скандалы с их участием со временем забываются, и они спокойно возвращаются к работе. Однако подобное не должно происходить.

«Время требует определяться, это важно», - поделилась своим мнением политконсультант.

Тажке Август раскритиковала звезд, которые едут в Донбасс, чтобы очистить репутацию. Она считает, что разрешение выступить перед военными и жителями ДНР нужно еще заслужить.

Напомним, что о публичных покаяниях для звезд заговорили еще в конце декабря 2023 года. Тогда блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку, на которую пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса. После этого некоторые участники лишились концертов и прибыльных контрактов, поэтому они стали записывать видеообращения с извинениями. А Филипп Киркоров даже отправился с визитом в госпиталь.

Ранее певица Анна Асти решила вернуться на сцену после отмены из-за «голой» вечеринки.