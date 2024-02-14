В России переносят концерты Михаила Бублика, который был фаворитом Пугачевой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Запланированные выступления шансонье Михаила Бублика в Воронеже, Тамбове и Липецке перенесли на октябрь. Концерты в Москве и Подмосковье — на декабрь. Как стало известно журналистам, на концертных площадках не исключают, что выступления Бублика могут не состояться в новые даты.

Вероятной причиной переноса концертов стало то, что певца не пустили в Россию. В январе он пытался въехать в страну, но на границе его развернули. При этом, где сейчас находится Михаил Бублик, его представитель не раскрывает.

Отметим, что Михаил Бублик — один из фаворитов Аллы Пугачевой. Многие впервые услышали о творчестве певца из эфиров «Радио Алла», которые вела Алла Пугачева и в которых она положительно отзывалась о творчестве шансонье.

Ранее мы писали о том, что певица Шаврина ответила на вопрос о возвращении Пугачевой в Россию.