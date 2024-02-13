«Она и не уезжала»: певица Шаврина ответила на вопрос о возвращении Пугачевой в Россию

Певица Екатерина Шаврина ответила на вопрос, вернется ли в Россию артистка Алла Пугачева. По словам 81-летней исполнительницы, Примадонна и не уезжала.

Комментарий певицы приводит сайт mk.ru.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать», - поделилась артистка.

Она рассказала, что не может долго без Москвы и через десять дней пребывания за границей хочет обратно. Шаврина утверждает, что и Пугачева «такая же».

«Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано», - сообщила Шаврина и призвала не винить Примадонну в отъезде.

Она вспомнила, что вместе с Пугачевой многое прошла в столице. Примадонна очень любит Москву и «никогда не уедет», сообщила певица.

Сейчас они не поддерживают отношения: Шаврина говорит, что некогда. Однако обе хорошо друг к другу относятся, а в молодости очень дружили.

Ранее певец Филипп Киркоров заступился за Пугачеву, которую стали обвинять в загубленных карьерах некоторых артистов. По словам исполнителя, она «давала плацдарм» и всем только помогала.