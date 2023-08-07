Оставила Козловского и улетела в Европу: Оксане Акиньшиной пришлось покинуть Россию

Российская актриса Оксана Акиньшина уехала вместе с детьми в Венецию. По всей видимости, звезда «Чернобыля» решила отдохнуть в Европе без своего возлюбленного Данилы Козловского. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Девушка выложила в микроблог свежие кадры из отпуска. На одной из фотографий Акиньшина стоит рядом с живописными домами на узкой улочке, а на другой она уже позирует во время прогулки по каналам.

Интересно, что еще пару лет назад актриса тщательно скрывала от общественности своих детей. Однако сейчас она спокойно публикует фотографии с подросшими сыном Костей и дочкой Эмми от Арчила Геловани. При этом старшего сына Филиппа, у которого есть некоторые особенности в развитии, Оксана продолжает ограждать от лишнего внимания.

Стоит отметить, что актриса отправилась во внезапный семейный отпуск после возвращения экс-любовницы Козловского.

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