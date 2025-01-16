В России назвали неожиданную причину успеха Юры Борисова в США

Кинокритик Александр Шпагин связал успех Юры Борисова в США с победой Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает ОТР.

По словам Шпагина, он не понимает успеха Юры за рубежом. Кинокритик считает, что актеру удалось завоевать столько номинаций благодаря «потеплению отношений России и США». Он убежден: если бы не Трамп выиграл выборы, то Борисов не был бы так популярен в Голливуде.

«Был дан карт-бланш на Россию, потому что запахло в воздухе Трампом. И, соответственно, решили ей бросить кость в виде Борисова. Если бы понимали, что это будет не Трамп, а конкурентка его, то вряд ли бы номинировали Борисова», — высказался кинокритик.

По мнению эксперта, Марк Эйдельштейн, сыгравший в «Аноре» с Юрой, больше достоин славы. Также он считает, что актеры Антон Васильев и Даниил Воробьев талантливее Борисова.

«Причину дикого интереса к этому актеру я не очень понимаю. Это нормальный актер, но не сказать, что «ах». Например, допустим, в прошлом году Антон Васильев и Даниил Воробьев были сильнее, чем феномен Борисова», — резюмировал эксперт.

Ранее 32-летний актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на «Золотом глобусе». Подробности читайте в этой новости.