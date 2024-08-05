В России начали следить за дресс-кодом артистов после скандального концерта Бузовой в Уфе

Как минимум в 12 российских регионах власти приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Это произошло после скандального концерта певицы Ольги Бузовой в Уфе.

Теперь рекомендации исполняют Архангельская, Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Владимирская, Астраханская, Еврейская автономная области, Ставрополье, Забайкальский, Республики Алтай и Чувашия, пишут «Известия».

В документе указано, что внешний вид артиста, выступающего на государственных и муниципальных площадках, должен соответствовать морально-этическим нормам. Однако в нем нет конкретных требований к одежде исполнителей.

В некоторых регионах даже появились отсмотрщики репетиций артистов. Так, в Белгородской области они посещают генеральные репетиции, чтобы оценить их внешний вид на соответствие всем требованиям. В дальнейшем такие специалисты появятся и в Забайкальском крае.

Летом 2024 года Ольга Бузова угодила в скандал. В День защиты детей она вышла на сцену в кожаном боди. После концерта певица столкнулась с критикой. Более того, ей пришлось согласовывать свои наряды перед каждым выступлением. Исполнительница решила отменить все свои концерты до осени из-за скандала.