«В России их нет»: у Костомарова был доступ к зарубежным препаратам, которыми лечат сепсис
«Таких мало»: врач заявила о возможном лечении Костомарова западными препаратами от сепсиса.
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Фигуристу Роману Костомарову могли давать зарубежные препараты от сепсиса. Таких лекарств нет в свободном доступе в России.
Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.
«Полагаю, что у Костомарова был доступ к зарубежным препаратам, которыми лечат сепсис. Таких тоже мало, и в России их нет в свободном доступе», - сказала она.
Врач добавила, что данные препараты – не панацея. В случае длительного использования у бактерий вырабатывается устойчивость к ним.
Ярцева отметила, что для борьбы с сепсисом применяют антибиотики, но новые препараты разрабатывают не так часто. По этой причине бактерии «имеют свойство к ним привыкать».
В целом, указала медик, в случае с сепсисом играют роль три фактора: оснащенность больницы оборудованием, закалка организма и доступ к препаратам, включая зарубежные.
Ярцева сказала: «Организм может выносить сепсис совсем недолго». По ее словам, 3-6-10 месяцев с ним не живут – инфицирование распространяется по всему организму и он умирает.
Чем дольше длится сепсис, тем хуже организму: развиваются хронические заболевания, появляется дыхательная недостаточность, страдают сосуды.
Ранее стало известно, что сепсис у Костомарова прогрессирует. Врачи не исключают, что придется резать руки и ноги еще выше во избежание отмирания тканей.