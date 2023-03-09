«В России их нет»: у Костомарова был доступ к зарубежным препаратам, которыми лечат сепсис

Фигуристу Роману Костомарову могли давать зарубежные препараты от сепсиса. Таких лекарств нет в свободном доступе в России.

Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Полагаю, что у Костомарова был доступ к зарубежным препаратам, которыми лечат сепсис. Таких тоже мало, и в России их нет в свободном доступе», - сказала она.

Врач добавила, что данные препараты – не панацея. В случае длительного использования у бактерий вырабатывается устойчивость к ним.

Ярцева отметила, что для борьбы с сепсисом применяют антибиотики, но новые препараты разрабатывают не так часто. По этой причине бактерии «имеют свойство к ним привыкать».

В целом, указала медик, в случае с сепсисом играют роль три фактора: оснащенность больницы оборудованием, закалка организма и доступ к препаратам, включая зарубежные.

Ярцева сказала: «Организм может выносить сепсис совсем недолго». По ее словам, 3-6-10 месяцев с ним не живут – инфицирование распространяется по всему организму и он умирает.

Чем дольше длится сепсис, тем хуже организму: развиваются хронические заболевания, появляется дыхательная недостаточность, страдают сосуды.

Ранее стало известно, что сепсис у Костомарова прогрессирует. Врачи не исключают, что придется резать руки и ноги еще выше во избежание отмирания тканей.