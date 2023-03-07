Нужно резать выше: ткани рук и ног у Костомарова продолжили отмирать

Сепсис у фигуриста Романа Костомарова продолжает прогрессировать. Врачи не могут остановить заражение и предлагают резать руки и ноги еще выше.

Об этом написал Telegram-канал Mash.

По его данным, ткани рук и ног продолжили отмирать. Костомаров остается под наблюдением врачей.

Пока он до конца не пришел в сознание. Костомаров реагирует на простые команды, но и они даются спортсмену с трудом. Полноценного контакта с фигуристом нет.

Ранее сообщалось, что Костомаров пришел в сознание и начал двигаться. В его состоянии отмечалась положительная динамика.

Костомарова ввели в медикаментозную кому после двух инсультов. До этого спортсмен перенес две операции по ампутации.