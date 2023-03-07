Нужно резать выше: ткани рук и ног у Костомарова продолжили отмирать
Mash: врачи предложили оперировать руки и ноги у Костомарова еще выше из-за сепсиса.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Сепсис у фигуриста Романа Костомарова продолжает прогрессировать. Врачи не могут остановить заражение и предлагают резать руки и ноги еще выше.
Об этом написал Telegram-канал Mash.
По его данным, ткани рук и ног продолжили отмирать. Костомаров остается под наблюдением врачей.
Пока он до конца не пришел в сознание. Костомаров реагирует на простые команды, но и они даются спортсмену с трудом. Полноценного контакта с фигуристом нет.
Ранее сообщалось, что Костомаров пришел в сознание и начал двигаться. В его состоянии отмечалась положительная динамика.
Костомарова ввели в медикаментозную кому после двух инсультов. До этого спортсмен перенес две операции по ампутации.