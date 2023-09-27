В России было иначе: как живет уехавшая во Францию Литвинова

Ставшая парижанкой Рената Литвинова рассказала о жизни после отъезда из РФ. Об этом сообщает издание StarHit.

Артистка уже больше года не проживает в РФ. Знаменитость обосновалась во Франции, в роскошной квартире в центре Парижа. За границей Литвинова продолжает актерскую деятельность: она снимается в кино, участвует в спектаклях. В эфире латвийского радио Рената более подробно рассказала о жизни в Париже.

В новом интервью Литвинова назвала себя парижанкой. Рената привыкла к неспешному ритму Франции, благодаря которому она стала больше времени уделять себе. Знаменитость совершает утренние пробежки, встречается в любое время с друзьями. Актриса призналась, что не могла этого позволить, живя в России.

«Я похудела. Стала бегать по утрам и в кафе покупать кофе, бутерброды, багеты, булочки. Да, я стала парижанкой. Нравится кафе, где можно выпить бокал шампанского», — высказалась Литвинова.

По словам Ренаты, в Москве у нее не было времени на радости жизни. Зато теперь она не отказывает себе в удовольствиях.

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