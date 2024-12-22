«В родных стенах»: Лариса Долина нарядила елку в проданной по указанию мошенников квартире

Певица Лариса Долина заявила, что проведет Новогоднюю ночь в московской квартире, которую продала по указанию телефонных мошенников.

В настоящее время исполнительница хита «Погода в доме» продолжает жить в квартире, не собирается съезжать и уже нарядила новогоднюю елку.

«У меня был непростой год. Но я с ним справилась… Конечно, в родных стенах встречу Новый год», — заверила артистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Долина также отметила, что спокойно относится к критике и хейту в свой адрес. Она выразила уверенность, что, если люди обсуждают, значит, человек интересен, а если «не критикуют, это значит равнодушие».

Напомним, 69-летняя Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Преступники впервые вышли на связь в апреле и сообщили, что в Московском государственном институте культуры, где преподает и артистка, идет проверка ФСБ.

Несмотря на то, что данная схема обмана довольно широко известна, Долина ничего не заподозрила. Певицу убедили продать 5-комнатную квартиру в Москве и положить деньги «на безопасный счет». Общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, которая осталась без денег и недвижимости, подала в суд с требованием признать за ней право на недвижимость.

Ранее выяснилось, что Долина наняла риелтора и лично показывала квартиру покупателям. Причем она сама согласилась сделать скидку и продать недвижимость за 112 миллионов рублей, что на 10-20 миллионов ниже рыночной стоимости.