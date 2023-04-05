В РФ вынесли приговор эмигрировавшему Дмитрию Назарову и оштрафовали его на 50 тысяч рублей

Когда-то Дмитрий Назаров был успешным актером в России. Он моментально полюбился публике благодаря роли в сериале «Кухня» и работе в МХТ имени Чехова. Однако все изменилось в одночасье после того, как мужчина стал оставлять провокационные высказывания в публичном пространстве. Все это привело к тому, что руководство театра уволило его вместе с супругой, а россияне сделали из Дмитрия антигероя. Вот почему звездное семейство уехало в Канны и там теперь ведет творческую деятельность. К слову, нередко Назаров выкладывает в личном блоге стихотворения, в которых он двусмысленно намекает на свое отношение к происходящей политической ситуации. Все это привело к тому, что в России на него завели уголовное дело.

Как сообщает издание StarHit, Тверской суд вынес приговор эмигрировавшему Дмитрию и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. «Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения», — сказано в решении юстиции.

К слову, многие россияне крайне разочарованы подобным решением: они считают, что звезда «Кухни» достоин более сурового наказания.

На данный момент ни Дмитрий, ни его супруга никак не комментировали подобное сообщение.

Ранее известная актриса осудила уехавшего из РФ Назарова. Знаменитость считает, что мужчина не имел права совершать скандальные поступки, поскольку он «получает бюджетные деньги». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 28-летняя Елизавета Арзамасова показала фото капельницы и рассказала о восстановлении после ковида. Напомним, уже несколько месяцев по Сети ходят тревожные новости о плохом самочувствии звезды «Папиных дочек».