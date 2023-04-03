«Получает бюджетные деньги»: известная актриса раскритиковала уехавшего из РФ Дмитрия Назарова

Когда-то Дмитрий Назаров был любимцем публики. Мужчина прославился не только благодаря роли в сериале «Кухня», но и своей работе в известном театре. Однако все изменилось в одночасье, и виной этому провокационные высказывания актера в публичном пространстве. После этого Дмитрий стал антигероем для россиян, а руководство МХТ имени Чехова уволило его вместе с супругой из театра. Сейчас звездное семейство находится в Каннах, однако их судьба по-прежнему комментируется соотечественниками. На этот раз Алена Яковлева дала новое интервью и высказалась о поступках Назарова.

В эфире шоу «Так сказать» знаменитость заявила: Дмитрий — «прекрасный актер», и он имеет право на свое мнение. Однако ему присуждено почетное звание, он работал в государственном учреждении, поэтому, по мнению Алены, его скандальное поведение было «некорректным».

«Ему дана индульгенция народного артиста. Его любит народ, он в этой стране, он работает на госслужбе, получает бюджетные деньги. И так публично высказываться — некорректно», — пояснила Яковлева.

Также артистка добавила: если бы Назаров служил в частном театре, то ни у кого бы не возникло вопросов относительно его поведения в публичном пространстве.

Ранее находящийся в Каннах Дмитрий заговорил о возвращении в Россию. Мужчина мечтает о творческой деятельности, вот почему его приезд в страну не за горами.

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