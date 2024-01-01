В ремейк советской комедии включили эпизод, связанный с Ивлеевой и ее вечеринкой

31 декабря на канале ТНТ представили ремейк комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Картину под названием «Иван Васильевич меняет все» перед показом переснимали – в новую версию фильма включили юмористический эпизод, связанный с недавней вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой и ее «голой» вечеринкой.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

В начале фильма спящий Шурик, которого сыграл актер Демис Карабидис, получает смс следующего содержания: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». Увидев сообщение, герой приходит в ужас и кричит.

Отметим, что фильм переснимали после скандала, который разразился вслед за вечеринкой в голом стиле, которую посетили многие российские звезды. Приглашенный рэпер Николай Васильев и вовсе появился на вечере в одном носке.

Известно, что после мероприятия певца Филиппа Киркорова убрали с афиши фильма. Новогодние выступления артиста стали вырезать из эфиров, а общественники на Кузбассе потребовали лишить исполнителя медали «За веру и добро», мотивировав это тем, что музыкант утратил доверие.

Спустя несколько дней после «голой» вечеринки Киркоров посетил ледовое шоу продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Певец подарил ей цветы и сразу уехал.