Подарил цветы Рудковской и сразу уехал: Киркоров впервые появился на публике после вечеринки Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров был замечен на публике впервые после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Он посетил ледовое шоу продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Об этом сообщил Пятый канал.

В ледовом шоу под названием «Русалочка» участвовала фигуристка Александра Трусова. Она исполнила главную роль.

На видео, опубликованном Telegram-каналом SHOT, Киркоров вручил Рудковской большой букет и сфотографировался. После этого он удалился, разговаривая по телефону.

Ранее сообщалось, что общественники из Кузбасса призвали лишить Киркорова медали «За веру и добро». По их мнению, артист утратил доверие после участия в «голой» вечеринке.