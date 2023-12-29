21:47, 29 декабря 2023
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Подарил цветы Рудковской и сразу уехал: Киркоров впервые появился на публике после вечеринки Ивлеевой
Киркоров впервые появился на публике после «голой» вечеринки и посетил шоу Рудковской.
© Starface.ru
Певец Филипп Киркоров был замечен на публике впервые после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Он посетил ледовое шоу продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Об этом сообщил Пятый канал.
В ледовом шоу под названием «Русалочка» участвовала фигуристка Александра Трусова. Она исполнила главную роль.
На видео, опубликованном Telegram-каналом SHOT, Киркоров вручил Рудковской большой букет и сфотографировался. После этого он удалился, разговаривая по телефону.
Ранее сообщалось, что общественники из Кузбасса призвали лишить Киркорова медали «За веру и добро». По их мнению, артист утратил доверие после участия в «голой» вечеринке.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
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