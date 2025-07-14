«В редких случаях получается не ширпотреб»: Яна Поплавская раскритиковала современных режиссеров

Актриса Яна Поплавская отреагировала на новость о смерти режиссера Александра Митты. В своем Telegram-канале артистка назвала его фильмы «великими примерами» и раскритиковала работы современных режиссеров, создающих «ширпотреб».

По мнению актрисы, в своей творческой деятельности режиссеры должны равняться на работы настоящих мастером. В качестве примера Яна Поплавская привела картины Александра Митты.

«Замечательный режиссер, невероятно творческая личность, современный классик. Всегда в голове вопрос: почему у нас большинство режиссеров, актеров, продюсеров, учатся не на этих великих примерах, а на «Американском пироге»? И только в редких случаях получается не ширпотреб, о котором забывают через месяц, а что-то стоящее», — заявила артистка.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что ленты Александра Митты, Владимира Меньшова, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и других выдающихся режиссеров «остались в истории навсегда».

«Нам очень нужны Мастера, а не временщики!» — заключила Яна Поплавская.

Напомним, Александр Митта ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с раком почки. В последнее время режиссер фильма «Экипаж» находился на паллиативном лечении и был в состоянии сопора, близкого к коме.

Ранее актер Дмитрий Певцов раскритиковал работу режиссера Константина Богомолова: «У него три творческих принципа — богохульство, мерзость, и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез».