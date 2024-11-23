«Мерзость и эпатаж»: Дмитрий Певцов раскрыл, как Константин Богомолов добился успеха

Актер депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал работу режиссера Константина Богомолова. Он выразил уверенность, что успех мужа журналистки Ксении Собчак стал результатом эпатажа и связей, а не творческих заслуг.

Певцов отметил, что возмущен ситуацией в российской культуре. В частности, его удивило назначение Богомолова художественным руководителем Театра Романа Виктюка в 2024 году. Кроме того, с 2019 года муж Собчак руководит Театром на Малой Бронной.

«У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость, и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез и о нем начали говорить. Культура о нем пишет только потому, что все продается и покупается. Сейчас такое время, что можно одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще, дать три театра. У нас можно только хохотать и смеяться по поводу кадровых решений», — заявил Певцов в программе «СКАЖИНЕМОЛЧИ».

Как признался артист, увидев во главе проекта Богомолова, сразу же отказался от участия, так как не готов стоять рядом с ним даже в титрах.

«Пусть это хоть гениальное кино и, может быть, огромные деньги», — заверил Певцов.

Звезда сериала «Бандитский Петербург» недавно объявил о возвращении в кино спустя семь лет перерыва. Певцов признался, что творческий перерыв был вызван разочарованием в современном кинематографе – он не хотел «тратить жизнь на ерунду».