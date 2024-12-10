«В реанимации»: певица Корнелия Манго впервые стала мамой в 38 лет

Певица Корнелия Манго впервые стала мамой в 38 лет. Она родила дочь.

Об этом артистка и бывшая участница проекта «Фабрика звезд» рассказала в соцсетях.

Манго опубликовала кадры из роддома и написала: «Самая долгожданная встреча». Певица показала, как кормит дочь из бутылочки.

Муж находился с ней 24 на 7 в роддоме.

На одном из видео Манго показала себя в реанимации. Она сообщила: «В реанимации, а брали доченьку на 8 часов от меня, но любимый неонатолог присылал фото и видео».

Певица рожала «на контракте». Манго призналась, что в роддоме ее кормили как в ресторане.

Напомним, певица не могла забеременеть в течение 10 лет. Она не исключала, что это обусловлено слишком густой кровью.