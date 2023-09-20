В реанимации его нет: стало известно о состоянии Игоря Николаева после сложной операции на сердце

Певца Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар. 19 сентября стало известно, что ему провели сложную операцию шунтирования.

О состоянии Николаева на сегодняшний день стало известно Telegram-каналу Mash.

По его информации, певец лежит в обычной палате, угрозы жизни нет. Состояние Николаева оценивается как среднее.

Если в процессе реабилитации не случится осложнений, то музыканта выпишут. Это случится через неделю-полторы.

Николаев попал в больницу 15 сентября. Ему провели экстренную операцию – установили два стента.

Ранее сообщалось, что его жена Юлия Проскурякова скрывает состояние мужа. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что на это есть две причины. Какие именно, читайте тут.