Раскрыт заработок покорившего иностранцев актера Юры Борисова

Покоривший иностранных зрителей российский актер Юра Борисов стал зарабатывать в два раза больше, чем до обрушившейся на него славы за рубежом.

Как рассказал Kp.ru один из кастинг-директоров, гонорар звезды «Аноры» за съемочный день вырос до 300 тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что не существует фиксированной ставки в киноиндустрии, так как она зависит от многих факторов.

«Что касается Борисова, то он всегда выбирал тщательно. Теперь, наверняка, будет делать это еще тщательнее. Гонорар за съемочный день вырос со средних 150 тысяч рублей – в два раза. Но есть известная фраза от самого Борисова «в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актеры и так идут играть». И это факт. Поэтому все очень примерно и индивидуально», - сказал собеседник издания.

В настоящее время Юрий Борисов задействован в главных ролях сразу в семи проектах. 14 февраля в прокат выходит фильм «Пророк. История Александра Пушкина», а 27 февраля драма под названием «Вот и кончится лето».

Юра Борисов прославился после премьеры фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Картина получила Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Кроме того, актера номинировали на премию BAFTA и SAG Awards. В России он уже получил «Золотого орла» и спецприз ММКФ.

Ранее голливудская звезда Анджелина Джоли выделила Борисова на кинопремии «Золотой глобус» среди остальных коллег, и сама подошла поздороваться с ним. Знаменитости обменялись парой фраз.