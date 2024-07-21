В рамках возобновления дела об убийстве Талькова: суд допросит Лолиту, Газманова, Королеву и Николаева
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Звезд российского шоу-бизнеса вызовут в суд для допроса по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи вновь продолжают выяснять детали трагедии, передает Telegram-канал Mash.
Всего, по данным СМИ, предполагается допросить 150 человек. За дачей показаний обратятся к Лолите, Наташе Королевой, Олегу Газманову, Игорю Николаеву и Богдану Титомиру.
Следствие возобновило мероприятия на основании того факта, что заочно арестованный убийца артиста Валерий Шляфман оказался братом криминального авторитета 90-х из Санкт-Петербурга. Рассматривается версия, согласно которой связи в таких кругах и помогли обвиняемому скрыться от правосудия за рубежом.
Помимо этого, правоохранителям предстоит разобраться в одном важном вопросе: были ли убийство Талькова совершенно преднамеренно или же по случайности.
Ранее подруга Игоря Талькова заявила, что певец «понял суть» Аллы Пугачевой. По словам женщины, он бы не удивился, узнав о ее поведении сейчас.