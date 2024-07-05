«Конкуренты мне тут не нужны»: как Алла Пугачева из зависти выгнала Игоря Талькова с концерта

Подруга певца Игоря Талькова заявила, что он смог «понять суть» артистки Аллы Пугачевой еще в 90-е годы. По ее словам, он бы не удивился, узнав о ее поведении после СВО.

Крестная сестра вокалиста Ксения Бойко рассказала о том, как была написана его песня «Звезда» достаточно критичного содержания. Она отметила, что за создание композиции Тальков сел после конфликта с Примадонной. Как-то раз Алла Борисовна выгнала его с концерта, так как осознавала его популярность среди зрителей.

«Ему заявила: «Не знала, что ты пользуешься такой популярностью... И вот что, поезжай домой. Конкуренты мне тут не нужны». Он уехал. <…> Думаю, он бы не удивился ее выходкам после начала СВО. Мне кажется, что он понял суть этой «звезды» еще тогда в 1990-м», - рассказала подруга Талькова в беседе с NEWS.ru.

Также приятельница певца рассказала, как он впервые встретился с Пугачевой. По ее словам, тогда он был еще неизвестный и служил в армии. Увидев Примадонну, он попросил у нее автограф и пообещал, что она о нем еще услышит.

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