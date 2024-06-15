В райдере только вода и гримерка: певица Алекса возобновила выступления на корпоративах

35-летняя певица Алекса, продающая фитнес-курсы, решила снова выступать на корпоративах. Артистка требует 700 тысяч рублей за исполнение топ-5 хитов. Подробности об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Алекса прославилась благодаря участию в шоу «Фабрика звезд». Сейчас девушка активно ведет социальные сети и зарабатывает на продаже фитнес-курсов вместе с супругом Вячеславом Дайчевым.

При этом Алекса не забросила музыкальную карьеру и недавно выпустила новую композицию «Не обижай». А теперь певица и вовсе возвращается к заработку на корпоративах.

30-минутное выступление девушки обойдется организаторам в 700 тысяч рублей. За это время Алекса обещает спеть пять самых известных хитов, включая композиции «Где же ты» и «Я живу тобой». Интересно, что в райдере артистки только вода и гримерка.

Ранее мы писали, с какими сложностями столкнулась российская фигуристка Татьяна Волосожар после третьих родов. Спортсменка призналась, что сейчас ее не устраивает собственное отражение в зеркале, однако она не опускает руки.