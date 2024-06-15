«Главное – не опускать руки»: Татьяна Волосожар поделилась проблемами, с которыми столкнулась после родов

38-летняя фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после родов. Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Фигуристка уже 9 лет замужем за Максимом Траньковым. Пара воспитывает дочь Анжелику и сына Теодора, а недавно у них появился третий малыш.

Татьяна Волосожар отметила, что после рождения второго сына ее перестало устраивать собственное отражение в зеркале.

«Скажу честно, мне после каждых родов приходится очень плотно заниматься собой и восстанавливаться. Поэтому обнимаю и поддерживаю сейчас всех молодых мам, которые проходят через то же самое», – призналась спортсменка.

Фигуристка поддержала всех женщин, которые уже стали мамами или только готовятся к появлению на свет малыша, и призвала их не отчаиваться, а дать организму восстановиться.

«Мне, как человеку, закаленному спортом, важно чувствовать себя легко и подвижно. Поэтому я говорю себе, что это просто период и только от меня зависит, сколько времени мне нужно, чтобы вновь узнавать свое отражение в зеркале. Главное – не опускать руки», – заключила звезда.

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