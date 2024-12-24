В райдере 4 бутылки вина и Mercedes: сколько стоит заказать группу «Моральный кодекс» на новогодний корпоратив

Группа «Моральный кодекс» активно принимает заказы на новогодние выступления, несмотря на то, что ее лидер Сергей Мазаев находится в розыске у судебных приставов. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что за выступление коллектив просит 2 млн рублей.

По данным источника, кроме гонорара заказчик должен выполнить еще ряд условий, указанных в райдере музыкантов. Если концерт в Москве, то артисты добираются самостоятельно. Однако если за пределами столицы, то организатор обязан предоставить автомобиль. Причем Mercedes Sprinter. А если гастроли дальние — должен быть туристический автобус с видеосистемой и подушками.

Также есть предпочтения и по питанию. В гримерке Мазаева должны стоять легкие закуски, десерты. Из алкоголя — 4 бутылки вина и один крепкий алкоголь. Кроме того, обязателен импортный тоник. После концерта музыканты плотно едят — мясные и рыбные блюда с гарнирами.

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