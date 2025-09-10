«В рабстве пожизненно»: родные Тиммы рассказали, как Седокова контролировала экс-мужа

Певицу Анну Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля экс-мужа Яниса Тиммы, когда он еще был жив. Родные баскетболиста и его друг рассказали в эфире программы Пятого канала «Светская хроника», что мужчина после знакомства с артисткой вел себя очень странно.

Адвокат отца Тиммы, Райтиса рассказала, что они консультировались с психиатрами Института имени Сербского.

«Многие из ее высказываний, изречений, особенно в публичном поле, свидетельствуют о том, что она применяла практику НЛП (нейролингвистического программирования)», — отметила Маргарита Гаврилова.

Друг спортсмена говорит, что после встречи с Анной Янис бросил семью с маленьким ребенком. По словам Марка Пугачева, Тимма сидел с детьми Седоковой, пока та «флиртовала с мужиками».

«Как это можно расценивать? Только абсолютно осмысленное, умышленное желание причинить нравственные страдания», — считает адвокат Гаврилова.

Источник отмечает, что Янис и Анна заключили брачный договор. По нему певица получает не только все только все совместно нажитое, но также долю в добрачном имуществе спортсмена. В случае развода она может получить и дальнейшие приобретения экс-мужа. Родственники баскетболиста убеждены, что он не мог подписать подобный документ в здравом уме.

«При расторжении брака каждый остается с тем, что было прописано в этом договоре. А по их договору он должен быть в рабстве пожизненно», — объясняет Маргарита Гаврилова.

После смерти Яниса, Анна стала главной наследницей и получила все средства от продажи пяти его квартир. Они развелись незадолго до смерти молодого человека, но решение суда тогда еще не вступило в законную силу. Родственники хотят, чтобы часть денег была у маленького сына Тиммы, и намерены бороться.

