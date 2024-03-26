«В провинции таких денег поднять не могут»: как теракт в «Крокусе» ударит по российскому шоу-бизнесу

Организаторы концертов считают, что российские звезды лишатся миллионов из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Это была одна из самых больших площадок в стране, за одно выступление на которой артист мог заработать свыше 10 миллионов рублей.

После вооруженного нападения 22 марта вопрос о реконструкции концертного зала остается под вопросом. И хоть владельцы заявили, что намерены восстановить сгоревшие помещения, многие возмущены этим решением и требуют ничего не строить «на костях». В любом случае, если «Крокус» все-таки будут отстраивать, это займет довольно много времени, поэтому певцы уже подыскивают другие площадки для проведения своих шоу.

Однако, как пояснили организаторы концертов, по величине «Крокусу» практически нет равных. В нем за один день артист мог получить от 10 миллионов рублей и больше. Так, VIP-билет стоил 25 тысяч рублей, а обычный – в районе четырех тысяч рублей.

«Уже выходило 24 миллиона. После вычета всех расходов можно было заработать и 15, и 20 миллионов рублей. В провинции таких денег артисты поднять не могут», - подчеркнули организаторы концертов в беседе с mk.ru.

Эксперты предполагают, что из-за потери «Крокуса» звездам придется «умерить аппетиты» - снизить гонорары. При этом из-за теракта может подняться стоимость билетов, так как появится необходимость оплачивать вооруженную охрану. Продюсер Сергей Лавров заявил, что это будет дополнительная нагрузка для организаторов выступлений. Однако, по его мнению, лучше так, чем подвергать жизни опасности.

Ранее певец Александр Малинин сообщил, что пожертвует гонорар с концерта пострадавшим в «Крокусе».