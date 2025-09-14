«В прошлом году я много потеряла. Вечная память»: Ирина Понаровская в слезах вспомнила умершего сына

Певица Ирина Понаровская со слезами на глазах вспомнила умершего сына в эфире шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Артистка призналась, что ей до сих пор тяжело говорить о трагедии.

В новом выпуске нового сезона «ВИА Суперстар!» членов жюри довело до слез выступление группы «Revoльvers». Солист Алексей исполнил со сцены песню «Мы эхо» вместе со своим псом Петей. Номер был посвящен другой собаке — Ричарду, которого не стало в прошлом году. Композиция оказалась особенно символичной для Ирины Понаровской, потерявшей единственного сына в 2024 году. 72-летняя певица не смогла сдержать слез, вспоминая о пережитой трагедии.

«В прошлом году я потеряла очень много. Я потеряла свою собаку, и я потеряла сына. И это вечная память. Я ничего не могу сказать и не буду говорить», — заявила Ирина Понаровская.

Напомним, 20 сентября 2024 года скоропостижно ушел из жизни единственный сын артистки Энтони Родд, ему было 39 лет. Мужчину нашли в ванной, а официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Ирина Понаровская признается, что до сих пор не оправилась от случившегося и чувствует, «будто это случилось только что». Теперь исполнительница хита «Рябиновые бусы» нашла смысл жизни во внуках, которых называет «маленькими чудесными копиями» покойного сына.

Ранее Ирина Понаровская спустя год после смерти сына вернулась на телевидение и запланировала гастроли.