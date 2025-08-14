Ирина Понаровская спустя год после смерти сына вернулась на телевидение и планирует гастроли

Певица Ирина Понаровская после смерти единственного сына перестала появляться на светских мероприятиях и участвовать в телевизионных шоу. В сентябре, спустя год после трагедии, исполнительница хита «Женщина всегда права» вновь появится в эфире, она получила работу в новом проекте на федеральном канале.

Как пишет Kp.ru, Понаровская станет членом жюри в музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» вместе с Лерой Кудрявцевой, Сергеем Соседовым и Стасом Пьехой.

Кроме того, певица возвращается к гастрольной деятельности. Осенью ее концертный график полностью расписан.

В частности, 14 августа она выступит в одном из московских ресторанов. Билеты на шоу уже практически распроданы. Осталось всего несколько мест по цене от 27 до 35 тысяч рублей. В октябре Понаровская отправится в Ростов-на-Дону.

Напомним, единственный сын артистки Энтони Родд умер 20 сентября 2024 года, ему было 39 лет. Его тело нашли в ванной, а официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Понаровская признается, что до сих пор не оправилась от случившегося.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что 72-летняя артистка «постепенно восстанавливается» и в обозримом будущем может возобновить гастроли. Ее гонорары составляют от 1,5 до 2 млн рублей.